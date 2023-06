2 giugno: Seul, 500 invitati per i legami Italia-Corea Sud

(ANSA) - PECHINO, 03 GIU - L'ambasciata d'Italia in Corea del Sud ha celebrato la Festa della Repubblica del 2 giugno con un evento che ha coinvolto oltre 500 invitati, provenienti dal mondo politico, istituzionale, accademico, industriale e privato di Italia e Corea del Sud, come invito a riflettere su valori fondamentali quali la democrazia, l'eguaglianza, la giustizia e la libertà di fronte alle grandi sfide globali che richiedono uno sforzo continuo a fianco ai partner più vicini e affini nei principi.

E proprio in quest'ottica, il 2 giugno è un momento di comprensione reciproca tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Corea, che nel 2023 festeggeranno i 140 anni delle loro relazioni diplomatiche. I due Paesi, si legge in una nota dell'ambascita italiana a Seul, "possono vantare collaborazione e amicizia solide, alla base di innumerevoli iniziative di cooperazione culturale, economica e diplomatica. "La Festa Nazionale italiana capita in un momento assolutamente delicato delle relazioni internazionali, in cui non possiamo dimenticare le numerose vittime dell'aggressione all'Ucraina e, al contempo, le conseguenze globali ormai quotidiane del cambiamento climatico, tra cui da ultimo, con rammarico, le vittime delle alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna", ha commentato l'ambasciatore Federico Failla, al suo appuntamento del 2 giugno per la scadenza del mandato, aggiungendo che "esempi di collaborazione come quello che celebriamo qui oggi tra Italia e Corea costituiscano la risposta più efficace e adeguata all'incertezza che ci circonda". (ANSA).