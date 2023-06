2 giugno: Rep. Dominicana, celebrata positiva collaborazione

(ANSA) - SANTO DOMINGO, 02 GIU - Autorità locali, il corpo diplomatico ed esponenti della comunità italiana sono intervenuti ad un ricevimento organizzato dall'ambasciata d'Italia in Repubblica Dominicana in occasione della 75/a Festa della Repubblica e del 125/o anniversario delle relazioni bilaterali.

L'evento, riferisce un comunicato, "ha avuto luogo nella prestigiosa cornice dell'Hotel Intercontinental della capitale dominicana, con la presenza di 400 invitati che hanno gustato specialità enogastronomiche della miglior tradizione italiana, allietati da un quartetto d'archi".

Tutti gli invitati, si aggiunge, "sono transitati sotto la rappresentazione grafica dell'Arco di Costantino, simboleggiante la campagna per EXPO Roma 2030, - salutati da due carabinieri in alta uniforme, e hanno potuto ammirare due nuovissime Maserati, una mostra di arte moderna italo-dominicana e molti video promozionali sulle bellezze dell'Italia".

Le autorità locali erano rappresentate, ad alto livello, dal ministro degli Esteri, Roberto Alvarez Gil e dal ministro dell'Università, Scienza e Tecnologia, Franklin Garcia Fermin, che hanno messo in luce, nelle loro prolusioni, "l'antica eredità italiana nel Paese e le ottime prospettive della mutua collaborazione accademica e di ricerca".

Molte anche le autorità civili, militari, religiose e diplomatiche-consolari presenti, insieme ad una rappresentanza delle istituzioni della comunità italiana.

L'ambasciatore d'Italia, Stefano Queirolo Palmas, dopo gli inni nazionali dominicano, italiano ed europeo, ha anticipato le prossime iniziative ufficiali, tra cui le due feste popolari all'italiana nella capitale e in Santiago de los Caballeros, l'arrivo del veliero militare Amerigo Vespucci impegnato nel giro del mondo, e il restauro di numerose facciate monumentali della Zona Coloniale con la collaborazione di specialisti italiani.

Durante il ricevimento, si è infine appreso, è stato decorato Cavaliere OMRI il Sig. Sergio Cipolla, per meriti connessi con la sua lunga attività di soccorso marittimo. Maestra di cerimonia per la serata, la nota giornalista Gabriella Reginato. (ANSA).