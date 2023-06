2 giugno: oltre 1.000 presenze a evento ambasciata Washington

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - Oltre 1000 invitati hanno partecipato al ricevimento dell'Ambasciata d'Italia a Washington, al quale sono intervenuti il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso e la segretaria al commercio americana, Gina Raimondo.

Aprendo le celebrazioni l'Ambasciatrice italiana Mariangela Zappia ha ricordato il referendum del 1946 con il quale le italiane e gli italiani scelsero la Repubblica e i valori di democrazia che ci accomunano agli Stati Uniti. E ha evidenziato come le celebrazioni a Washington sono quest'anno dedicate a Roma, valorizzando la candidatura italiana ad ospitare nella capitale l'Expo 2030 e il nuovo collegamento diretto tra Roma e Washington di ITA Airways.

Urso ha evidenziato l'importanza del legame tra Italia e Stati Uniti, ricordando le sue visite a Washington e le sue due recenti missioni a Kiev, a testimonianza del sostegno del nostro Paese all'Ucraina. La segretaria al Commercio Raimondo ha dato il benvenuto Urso e ha incoraggiato una maggior presenza economica italiana negli Stati Uniti e maggiori investimenti americani in Italia. "La voce forte dell'Italia nell'Unione Europea e nella NATO sono di vitale importanza", ha evidenziato Raimondo, elogiando la leadership della premier Giorgia Meloni come prima donna alla guida di un governo italiano, per la sua posizione sull'Ucraina e sulla partnership con gli Stati Uniti "in un momento in cui abbiamo bisogno della leadership dell'Italia in Europa più che mai".

Tra i presenti all'evento all'ambasciata d'Italia c'erano anche il giudice della Corte Suprema americana Samuel Alito, la segretaria agli Interni statunitense Deb Haaland e l'epidemiologo Anthony Fauci (ANSA).