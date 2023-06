2 giugno: l'ambasciatore Buccino inaugura il mandato in Spagna

(ANSA) - MADRID, 02 GIU - La Festa della Repubblica è stata occasione in Spagna per l'apertura del mandato del nuovo ambasciatore italiano, Giuseppe Buccino Grimaldi. "Con grande orgoglio mi rivolgo a voi per celebrare il 77° anniversario della Repubblica Italiana, ad appena 24 ore dall'assunzione formale delle mie funzioni", ha detto in un discorso tenuto presso la sede dell'ambasciata a Madrid.

Il diplomatico ha poi espresso vicinanza alle popolazioni colpite dalla "forte ondata di maltempo" in Emilia Romagna e Marche, ricordandone le vittime. E ha sottolineato il "drammatico impatto" della "ingiustificata e illegale aggressione di Mosca".

Giunto a Madrid dopo quattro anni a Tripoli, Buccino ha definito "unico" il rapporto bilaterale tra Italia e Spagna, "non solo dal punto di vista politico-economico ma anche culturale e umano". Sul piano politico, ha sostenuto, "l'anno trascorso è stato molto proficuo", con un "intenso ritmo di contatti ai massimi livelli", come quello tra i rispettivi premier Giorgia Meloni e Pedro Sánchez lo scorso 5 aprile a Roma. Altri, ha aggiunto, andranno in scena "nei prossimi mesi": tra questi, il XVI Simposio Cotec Europa tra Italia, Spagna e Portogallo, che vedrà impegnati a fine mese a Palermo il re di Spagna Felipe VI, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, o gli incontri legati alla presidenza di turno spagnola dell'Unione Europea. Turismo, rapporti commerciali e iniziative culturali saranno altri ambiti prioritari della sua missione diplomatica, ha affermato il nuovo ambasciatore, che ha anche ricordato il lavoro del suo predecessore Riccardo Guariglia, ora segretario generale della Farnesina. Buccino ha poi augurato un buon lavoro al nuovo governo andorrano di Xavier Espot Zamora, sostenendo di voler "dare rinnovato impulso" alle già "approfondite" relazioni bilaterali.

Ospite d'onore della cerimonia è stata la città di Genova, rappresentata dal sindaco Marco Bucci. Nell'occasione, il violinista italo-ucraino Oleksandr Pushkarenko ha eseguito gli inni d'Italia, Spagna ed Europa. (ANSA).