2 giugno: la Festa della Repubblica a Singapore

(ANSA) - SINGAPORE, 03 GIU - Ieri, 1 giugno, si è tenuto a Singapore il tradizionale ricevimento per la Festa della Repubblica alla presenza del Ministro di Singapore Maliki Osman e dalla delegazione guidata dal Vice Presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese.

Aperto dai discorsi del'Ambasciatore d'Italia a Singapore Mario Vattani e del ministro Ministro Maliki Osman, con gli inni nazionali intonati da una cantante soprano singaporiana, non sono mancate le danze dell'Orchestra della Notte della Taranta, a Singapore grazie alla collaborazione con Puglia Promozione, e anche un momento per celebrare gli italiani che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti a Singapore nell'ultimo anno.

Presentata anche la competizione di golf della Ryder Cup, che si svolgerà a Roma il prossimo settembre, con un simulatore che gli ospiti hanno potuto provare per tutta la serata.

Oggi si è invece tenuta l'inaugurazione di 'Rose Romance' con l'allestimento dedicato ai trulli di Alberobello nella serra super tecnologica del Flower Dome, all'interno degli iconici Gardens by the Bay, che ogni anno accolgono 15 milioni di visitatori.

Al taglio del nastro la Ministra Indranee Rajah insieme all'Ambasciatore Vattani e al Vice Presidente Piemontese.

"Le celebrazioni del 2 giugno - ha affermato Vattani - rappresentano l'evento principale della più ampia cornice dell'Italian Festival, rassegna promozionale che stiamo realizzando a Singapore per il secondo anno, e che con oltre 50 eventi vuole presentare le nostre eccellenze non solo nel campo del turismo e dell' Enogastronomia, ma anche il meglio della nostra industria, alta tecnologia e ricerca. Un successo reso possibile dallo straordinario sostegno di numerosi sponsor, aziende italiane e associazioni, che dimostrano cosa significa per la nostra Italia all'estero riuscire a fare squadra, cogliendo appieno lo spirito del 2 giugno" (ANSA).