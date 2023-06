2 Giugno: celebrazioni della Festa della Repubblica in Oman

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Più di 500 persone hanno festeggiato ieri la festa della Repubblica Italiana a Mascate alla presenza del sottosegretario degli affari esteri, S.E. Mohammed Al Wahaibi. Tra le numerose autorità omanite anche il sottosegretario per il turismo S.E. Azzan Al Busaidi.

Nel suo discorso di saluto l'Ambasciatore d'Italia in Oman, Pierluigi D'Elia, ha ricordato la cooperazione in campo politico, economico e culturale, evocando la collaborazione nel campo della sicurezza marittima, le opportunità nel settore del turismo e dell'energia rinnovabile, i numerosi artisti e musicisti italiani tradizionalmente in programma alla Royal Opera House di Mascate e le nove missioni archeologiche italiane attive in Oman. (ANSA).