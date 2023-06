2 giugno: Buenos Aires celebra la Festa della Repubblica

(ANSA) - BUENOS AIRES, 02 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Buenos Aires ha ospitato oggi la celebrazione per il 77° anniversario della Repubblica Italiana con il tradizionale ricevimento al quale hanno partecipato rappresentanti delle autorità argentine, del corpo diplomatico e della comunità italiana.

"L'Italia e l'Argentina sono paesi affratellati non solo per la loro storia comune di emigrazione, per le affinità culturali e per la forte presenza economica italiana, ma anche per la loro salda adesione ai principi universali della pace, della libertà e del rispetto dei diritti", ha affermato nell'occasione l'Ambasciatore generale, Fabrizio Lucentini.

"Proprio in virtù di questa comunione di valori", ha proseguito l'ambasciatore, "rinnoviamo l'invito all'Argentina a sostenere la candidatura di Roma come sede dell'Expo universale 2030".

Nel quadro delle celebrazioni per la Festa della Repubblica nella storica sede dell'Ambasciata, a Palazzo Alvear, è stata inaugurata anche la mostra fotografica "Roma evoluzione eterna", realizzata in collaborazione con ANSA. La mostra punta a promuovere la candidatura della capitale italiana attraverso una selezione di fotografie che ne valorizzano le qualità architettoniche e culturali. L'iniziativa è parte di una serie di attività sempre a sostegno della candidatura di Roma come il ciclo cinematografico intitolato "Roma Magica", che si terrà dal 7 al 21 giugno nel Centro culturale Borges e nella Facoltà di Architettura dell'Università di Buenos Aires.

Per il 15 giugno nell'iconico Palazzo Barolo della capitale argentina è prevista invece l'inaugurazione della mostra "Dolce Roma", del fotografo Tazio Secchiaroli. (ANSA).