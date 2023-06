2 giugno: ambasciatore Amaduzzi, con Bogotà un'amicizia profonda

(ANSA) - BOGOTA, 02 GIU - In occasione dei festeggiamenti del 77mo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l'Ambasciatore italiano in Colombia, Gherardo Amaduzzi, ha ricordato i legami di "profonda amicizia" che legano Roma e Bogotá, evidenziando anche le relazioni economiche tra i due Paesi, che nel 2022 hanno raggiunto una cifra record.

"Insieme siamo riusciti a rafforzare ulteriormente i rapporti tra i due Paesi, come dimostra il deciso incremento degli scambi bilaterali che nel 2022 ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro, toccando i massimi livelli", ha affermato Amaduzzi, evidenziando come l'Italia si confermi "tra i principali importatori europei di prodotti colombiani".

Il diplomatico, che ha annunciato che è stata la sua ultima Festa Nazionale a Bogotá, dopo poco più di quattro anni di mandato, ha ringraziato i funzionari dell'Ambasciata, dell'Istituto Italiano di Cultura di Bogotà, dell'Agenzia Ita-Ice e della Camera di commercio italiano in Colombia, così come la comunitá italiana e il governo colombiano per il sostegno nel corso del suo mandato.

Nel suo messaggio, Amaduzzi ha ricordato che Roma è candidata all'Esposizione Universale del 2030, ed ha inviato un messaggio al "popolo fratello dell'Ucraina", annunciando inoltre che tra il 7 ed il 10 settembre, la nave scuola della Marina Militare Italiana, Amerigo Vespucci, sarà a Cartagena de Indias. (ANSA).