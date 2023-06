2 giugno: ambasciata a Parigi celebra la Festa della Repubblica

(ANSA) - PARIGI, 02 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Parigi ha ospitato nella serata di ieri il ricevimento in occasione della festa della Repubblica Italiana. Al tradizionale appuntamento nello storico Hotel de la Rochefoucauld-Doudeauville, hanno preso parte oltre 1.000 invitati tra rappresentanti delle istituzioni, della comunità diplomatica, delle imprese, dei media e della società civile italiana e francese. Nel segno dell'amicizia italo-francese, si sono uniti alle celebrazioni la Ministra dell'Europa e degli Affari Esteri, Catherine Colonna, il Ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, il Ministro della Solidarietà, dell'Autonomia e delle persone con disabilità, Jean-Christophe Combe e la Sottosegretaria di Stato agli Esteri con delega allo sviluppo, alla francofonia e ai partenariati internazionali, Chrysoula Zacharopoulou. Presenti altresì numerosi membri dell'Assemblea Nazionale, del Senato francese e del Parlamento Europeo.

Dopo gli inni nazionali ed europeo eseguiti dal Quartetto ad archi della Guardia Repubblicana della Gendarmeria Nazionale e dal cantante del coro dell'Esercito francese, sono seguiti i discorsi dell'Ambasciatrice d'Italia a Parigi Emanuela D'Alessandro e della Sottosegretaria di Stato Chrysoula Zacharopoulou, in rappresentanza del Governo francese. Nel suo discorso, l'ambasciatrice D'Alessandro ha ricordato la data del 2 giugno 1946, quando "gli italiani, scegliendo la Repubblica, cominciarono a costruire una nuova storia, abbracciando con convinzione anche gli ideali delle Nazioni Unite, della solidarietà atlantica ed europea, impegnandosi in contesti multilaterali come fattore di stabilità, pace e mediazione. Oggi - ha proseguito - l'aggressione all'Ucraina da parte della Federazione Russa, pone in discussione i fondamenti stessi della nostra società internazionale, e causa terribili sofferenze al popolo ucraino, con conseguenze drammatiche per il mondo intero.

L'Italia è a fianco al popolo ucraino in questa battaglia a difesa della libertà, non solo perché è giusto farlo, ma anche perché stare con l'Ucraina significa proteggere quegli ideali di sicurezza e democrazia che perseguiamo con fermezza da oltre 70 anni". (ANSA).