2 giugno: Amb. Azzarello, ripudiamo la guerra in Ucraina

(ANSA) - SAN PAOLO, 02 GIU - "Le celebrazioni per la Festa della Repubblica Italiana, costituitasi dopo i lunghi e penosi anni delle distruzioni causate dalle due Guerre mondiali, costituiscono anche l'occasione per ripudiare la tragedia dell'Ucraina e qualsiasi altro conflitto che, in diverse latitudini, affligge diverse regioni del pianeta, e per rinsaldare l'importanza della fiducia nei valori e nelle lotte condivise". Così l'Ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, nel salutare "gli italiani e le italiane che festeggiano in Brasile il 77mo anniversario della fondazione della Repubblica Italiana".

"Secondo le stime più recenti la Comunità italo-brasiliana conta, probabilmente per difetto, 32 milioni di persone. È la più grande al mondo - evidenzia l'Ambasciatore -. I cittadini italiani sono circa 750.000, mentre la rapidamente crescente Collettività brasiliana in Italia è stimata in 150.000 persone.

Un patrimonio comune di sangue, valori, simpatia ed amicizia assolutamente inestimabili. Dal sud al nord del Brasile, dalle metropoli alle regioni agricole e dell'entroterra più remoto, i Connazionali sono un'eccellenza in ogni settore".

"L'Italia continua a fornire un contributo sostanziale allo sviluppo del Brasile, in un genuino spirito di partenariato, molto apprezzato e riconosciutoci, e di arricchimento reciproco - spiega Azzarello -. E lo fa grazie all'esempio vivo dei testimoni dell'eccellenza italiana, della sua bellezza e creatività, della forza di idee che, ci auguriamo, possano continuare ad esprimersi nelle loro forme più produttive, nella solidarietà e nella felice e prospera convivenza tra i nostri valori ed i nostri popoli".

"Il Brasile dal 1 dicembre avrà la Presidenza del G20, mentre l'Italia avrà la Presidenza del G7 nel 2024. L'auspicio è che le immense responsabilità e sfide che ci aspettano possano coagulare una sempre maggiore cooperazione bilaterale ed internazionale, in uno spirito costruttivo di genuina promozione della pace, nel doveroso ed imprescindibile rispetto del Diritto Internazionale. Il mondo ha bisogno di avere guide e contributi onesti e sinceri, che mettano il bene comune ed il futuro dei nostri giovani al centro dell'attenzione, superando ideologie, egoismi, personalismi, divisioni e conflittualità", conclude il diplomatico. (ANSA).