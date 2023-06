2 Giugno: amb. a Skopje, pieno appoggio a integrazione Ue

(ANSA) - SKOPJE, 02 GIU - L'Italia appoggia pienamente l'integrazione della Macedonia del Nord e dell'intera regione dei Balcani occidentali nell'Unione europea: lo ha detto l'ambasciatore Andrea Silvestri nel suo intervento al ricevimento ieri sera a Skopje per la Festa della Repubblica.

"Purtroppo, questa celebrazione si tiene mentre prosegue la guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. In tutti questi mesi la reazione di Nato e Ue è stata ferma, e vorrei esprimere ancora riconoscimento alla determinazione delle autorità macedoni che hanno scelto di appoggiare, unitamente a noi, l'Ucraina e i suoi cittadini", ha affermato l'ambasciatore.

Sottolineando come l'Italia abbia sempre riconosciuto la lingua macedone, Silvestri ha detto che "la diversità linguistica è un segno riconoscibile dell'Unione europea, e la lingua macedone sarà più forte nell'Unione". La Macedonia del Nord è un partner imprescindibile, e i rapporti bilaterali sono ottimi a tutti i livelli - ha aggiunto l'ambasciatore secdondo il quale "in tutta la Macedonia del Nord si parla sempre più italiano". Ci sono oltre 3 mila studenti di italiano in tutto il Paese, ma molti di più sono quelli che lo praticano, anche originari della diaspora. (ANSA).