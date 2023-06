2 giugno: all'ambasciata a Malta anche il presidente Vella

(ANSA) - LA VALLETTA, 02 GIU - Malta è con l'Italia nel sostenere che "l'immigrazione e la protezione delle frontiere sono questioni di sicurezza dell'intera Unione Europea" e nel pensare che "assieme ai partner nella regione e in Africa dobbiamo tutti moltiplicare i nostri sforzi per identificare e mettere in atto trovare soluzioni più permanenti per regolare e controllare le migrazioni". E' uno dei molti punti di vicinanza tra Malta e Italia espressi ieri sera dal presidente della Repubblica maltese, George Vella, nel discorso tenuto partecipando al ricevimento per la Festa della Repubblica organizzato dall'ambasciatore d'Italia Fabrizio Romano nei saloni del Corinthia Hotel a St. Julian's.

L'evento, sostenuto da 35 sponsor con interessi a Malta (capofila il gruppo Leonardo, Grimaldi Lines e Virtu Ferries, ma anche la Canera di Commercio italo-maltese e tanti marchi dell'alimentare italiano da Illy e Levissima agli artigiani che hanno avviato produzioni in loco), è stato anche una vetrina del Sistema Italia, con esposizione di una Ferrari 430 all'ingresso e di una Lamborghini Aventador e varie moto Aprilia nelle sale.

Romano a sua volta ha sottolineato "la comune visione" tra Italia e Malta nonché "la convergenza su un notevole numero di dossier europei quanto la cooperazione in corso tra Italia e Malta durante la presidenza maltese del Consiglio di Sicurezza dell'Onu".

L'ambasciatore ha poi ricordato per numeri l'importanza ed il peso crescenti a Malta degli italiani e dell'Italia, tanto nella popolazione (quella maltese per il 36% si dichiara anche italofona, ma "nelle strade sono molti di più") quanto nell'economia, con il nostro Paese che è il "primo tra i partner commerciali di Malta e primo fornitore del paese con una quota di circa il 20% del mercato". Un export italiano verso Malta che "secondo l'ufficio statistico maltese è aumentato del 32% nei primi nove mesi del 2022" ed è fatto anche di turismo (398mila le presenze 'azzurre' sull'arcipelago lo scorso anno).

Un boom, quello italiano a Malta, anche demografico: fatto di persone e lavoratori (11.215 gli italiani contrattualizzati a Malta, pari all'11,56% della forza lavoro). Il censimento di novembre scorso ha rilevato che l'Italia, con 13.838 residenti, ha la più grande comunità non maltese sull'arcipelago, pari a circa il 12% dei 110mila stranieri che compongono una popolazione totale di 510mila persone.

Una presenza anche culturale, quella italiana a Malta. Con l'ambasciatore Romano che ha ricordato come nel 2022 l'Istituto Italiano di Cultura e la stessa Ambasciata hanno organizzato oltre 70 eventi, ma che ha un impatto quotidiano con "i circa 170 professori impiegati a tutti i livelli nel sistema dell'istruzione maltese, dalle primarie all'Università", con "i 12 professionisti italiani presenti nell'orchestra filarmonica di Malta" (sette dei quali hanno poi intonato gli inni italiano, maltese ed europeo) ma anche con i cinque manager che guidano altrettanti club di calcio maltesi, nazionale inclusa.

L'ambasciatore ha concluso annunciando il potenziamento dei servizi della rappresentanza diplomatica che ha avviato la ristrutturazione della sede e che entro l'anno potenzierà il personale, amplierà i servizi digitali, registrerà l'arrivo di un desk officer dell'Ice per il sostegno alle imprese e che "sarà dotata di una presenza stabile di un esperto della polizia di stato". (ANSA).