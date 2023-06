2 giugno: a New York cerimonia alzabandiera con il sindaco Adams

(ANSA) - NEW YORK, 02 GIU - In occasione della festa della Repubblica si tiene oggi a New York la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza del sindaco Eric Adams, del Console Generale Fabrizio Di Michele e di rappresentanti della comunità italiana e italo-americana. Si tratta di una cerimonia senza precedenti che ha luogo nel parco delle bandiere di Bowling Green, reso celebre dalla scultura del Toro di Wall Street dell'artista italiano Arturo di Modica. "Questo luogo - ha detto il Console Generale -, ben simboleggia il profondo e antico legame tra la città di New York e l'Italia. Gli italiani nel secolo scorso hanno fisicamente costruito questa città e contribuito alla sua grandiosità. Ancora oggi nuove generazioni di italiani del mondo degli affari, dell'accademia, della medicina, della ricerca, della scienza, dell'arte contribuiscono alla vitalità straordinaria di New York e di tutta l'area del Tristate".

Di Michele ha poi proseguito dicendo che "siamo grati al sindaco per aver voluto partecipare all'alzabandiera e testimoniare l'amore di New York per l'Italia e gli italiani".

In serata, invece, è in programma il ricevimento organizzato dal Console Generale a Spring Place alla presenza delle altre istituzioni italiane nella Grande Mela. E davanti alle sedi delle istituzioni italiane negli Usa, a partire da New York e Washington, tre supercar Lamborghini bianco rosso e verde - Huracan Tecnica, Huracan STO e Urus S - celebrano il tricolore nel giorno della Festa della Repubblica. (ANSA).