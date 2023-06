Nasce il Fronte parlamentare misto Brasile-Italia

(ANSA) - SAN PAOLO, 01 GIU - Favorire l'interscambio culturale e sociale e rafforzare le relazioni commerciali e diplomatiche. Questo l'obiettivo che si è dato il nuovo Fronte parlamentare misto Brasile-Italia, associazione di Senatori e Deputati di vari partiti politici brasiliani la cui presentazione ufficiale è prevista per martedì 6 giugno presso l'Ambasciata d'Italia a Brasilia.

Per l'occasione è stata annunciata la presenza del Presidente della Camera Bassa, Arthur Lira, che aprirà l'evento insieme al deputato federale Luiz Fernando Faria, e al Primo Vicepresidente, deputato federale Eros Biondini, che coordina anche il Gruppo Parlamentare dell'amicizia Italia-Brasile.

Prevista inoltre la partecipazione di numerosi parlamentari aderenti al Fronte oltre ad un'ampia rappresentanza di personalità del mondo economico e imprenditoriale italiano, molto attivo in Brasile.

"Si tratta di un'iniziativa con la quale si intende rafforzare il dialogo tra istituzioni e società civile, creando occasioni di duratura collaborazione bilaterale e di amicizia. Attualmente il Fronte conta 242 firme tra Senatori e Deputati, che rappresentano oltre il 40% del totale numero di membri del Congresso (594) e vi sono rappresentati 19 partiti politici e 26 Stati brasiliani", spiegano dall'Ambasciata a Brasilia.

Per l'Ambasciatore, Francesco Azzarello, "si tratta di un evento storico, di grande significato politico, un riconoscimento da parte del Congresso brasiliano della rilevanza degli interessi bilaterali, sia qualitativi che quantitativi, e dell'importanza strategica dell'enorme comunità brasiliana, in tutti i suoi aspetti, compreso quello elettorale".

Il deputato Faria, presidente del Fronte, ha affermato che "l'ulteriore rafforzamento del rapporto tra i leader di queste due potenze mondiali potrebbe comportare un rafforzamento significativo dei legami commerciali, così importanti per le nostre economie".

Secondo i dati più recenti, la comunità italo-brasiliana conta circa 32 milioni di persone, di cui 750.000 di nazionalità italiana mentre in Italia vivono più di 150.000 brasiliani.

