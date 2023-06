Madrid alla scoperta di 'virtù e virtuosismi' di Genova

(ANSA) - MADRID, 01 GIU - Il suo mare e il suo clima, il suo centro storico patrimonio Unesco, i suoi forti e il suo acquedotto romano, le sue unicità gastronomiche: sono diverse le "virtù" che Genova vuole mettere in mostra; e la vigilia di un appuntamento sportivo attesissimo per questa città è occasione perfetta per darne prova. Così, in attesa dell'arrivo della The Ocean Race di vela a partire dal 24 giugno, regata che per la prima volta terminerà quest'anno in Italia, il comune del capoluogo ligure si è impegnato in una tre giorni di promozione del proprio territorio in Spagna, il Paese da cui quest'anno è iniziata la competizione (con partenza fissata ad Alicante lo scorso gennaio).

Puntata centrale dell'iniziativa è stata l'evento 'Virtuosismi Genovesi', ospitato dall'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid sotto gli auspici dell'ambasciata in Spagna. Introdotto dal nuovo capo della missione diplomatica italiana, Giuseppe Buccino, l'incontro è stato sviluppato per far conoscere al pubblico aspetti legati a sport, scienza, storia, cultura, architettura e gastronomia nella città ligure, rappresentata nell'occasione dalla consigliere delegata per le Relazioni Internazionali del comune Barbara Grosso. Presenti anche il professore Nicola Tirelli dell'Istituto Italiano di Tecnologia e il professore Carlos Chocarro della Scuola di architettura dell'Università della Navarra, i cui interventi sono stati moderati dalla direttrice dell'Iic madrileno Marialuisa Pappalardo. "Genova è oggi una modernissima città globale", ha detto quest'ultima, mentre poco prima Buccino aveva ricordato i forti "legami storici ed economici" tra Genova e la Spagna, da Andrea Doria al 'Siglo de los genoveses'.

La serata si è conclusa con un concerto dedicato al compositore Niccolò Paganini del giovane violinista genovese di origini ucraine Oleksandr Pushkarenko, già vincitore di diversi premi. (ANSA).