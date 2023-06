L'arte di Arranz-Bravo sbarca alla scuola italiana di Barcellona

(ANSA) - MADRID, 01 GIU - L'arte del pittore spagnolo Eduard Arranz-Bravo si può ora ammirare anche presso l'Istituto Italiano Statale Comprensivo di Barcellona. Martedì è stata infatti inaugurata un'opera che questo artista di fama internazionale ha realizzato nel cortile della Scuola italiana.

Un dipinto volto a "risaltare il ruolo fondamentale che le scienze umanistiche, e l'arte in particolare, rivestono nell'educazione dei nostri giovani e nello sviluppo delle nostre società", si legge in una nota.

L'opera è stata inaugurata in presenza di Arranz-Bravo stesso, del console italiano a Barcellona Emanuele Manzitti, della preside della scuola italiana Patrizia Carfagna e di Albert Mercadé, Presidente della Fondazione Arranz-Bravo de l'Hospitalet de Llobregat.

Nel suo intervento, Manzitti ha sottolineato come l'opera di Arranz-Bravo si inserisca "nel più ampio quadro di una strategia volta a dare alla Scuola Italiana di Barcellona un'impronta più sostenibile, attenta alle necessità del presente e del futuro, e ad avvicinare sempre di più l'Istituto al contesto cittadino." Il console ha anche sottolineato che gli studenti della scuola italiana "crescono nell'arte, con i colori della nostra bandiera nel patio e con la forza del Sistema della Formazione Italiana nel Mondo che li aiuta a maturare, mantenendo al contempo vivo il legame con l'Italia". (ANSA).