In Kenya l'Italia con Un Women contro la violenza di genere

(ANSA) - NAIROBI, 01 GIU - L'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali, e il Direttore regionale di Un Women per l'Africa Orientale e Meridionale, Maxime Houinato, hanno firmato ieri mattina l'accordo per dare il via al progetto 'Let it not Happen Again: salvaguardare i diritti dei sopravvissuti a casi di violenza di genere attraverso accesso alla giustizia'.

L'iniziativa, dalla durata triennale, è finanziata dalla Cooperazione italiana e realizzata da Un Women in collaborazione con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (Ohchr). L'evento ha visto la partecipazione di Veronica Nduva, segretario permanente del Dipartimento di Stato per il genere del Kenya, Giovanni Grandi, titolare della sede Aics di Nairobi, Anthony Ngororano, rappresentante ad interim per le Nazioni Unite in Kenya, Anna Mutavati, rappresentante paese per il Kenya di Un Women, oltre che rappresentanti dell'Ufficio dell'Ohchr, del servizio di Polizia Nazionale e della società civile.

Il programma sarà realizzato nelle contee di Nairobi, Kisumu, Kilifi, Isiolo, Bungoma e Vihiga. Sarà volta a promuovere l'attuazione di riforme e il rafforzamento delle istituzioni, concentrandosi sull'emancipazione delle donne, sul riconoscimento del ruolo e dei diritti delle donne nella società e l'accesso alla giustizia per le vittime di violenza di genere.

Come ha affermato l'Ambasciatore Natali, "l'Italia crede fermamente che la parità di genere e l'emancipazione delle donne siano essenziali per sradicare la povertà e costruire una società basata sullo sviluppo sostenibile, sulla giustizia sociale e sui diritti umani. Il messaggio che vogliamo lanciare oggi è - Let it not Happen Again! -".

Secondo Giovanni Grandi "questa nuova iniziativa segna una transizione nell'approccio della cooperazione italiana in Kenya alla lotta alla violenza di genere, avendo una portata più ampia in termini di durata temporale, risorse finanziarie e numero di contee di intervento rispetto alle fasi precedenti". "Uno dei principali risultati di questo partenariato - ha sottolineato Houinato - è stato che, rispetto alle elezioni del passato, nel 2022 le elezioni in Kenya sono state in gran parte pacifiche, con un numero considerevolmente inferiore di segnalazioni di casi di violenza di genere. Il nostro lavoro però non è ancora finito. La violenza di genere rimane una sfida nel Paese, e dobbiamo continuare a lavorare su una programmazione della prevenzione e della risposta alla violenza, che affronti i fattori sociali e strutturali che ne sono la causa, e si basi sulle lezioni apprese". (ANSA).