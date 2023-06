In Albania al via la settimana d'Italia, con più di 60 eventi

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Al via la seconda edizione della Settimana dell'Italia in Albania, con più di 60 eventi ed iniziative. Musica, sport, cucina, scienza, opera, architettura e design saranno soltanto alcune delle eccellenze italiane protagoniste di un viaggio che percorrerà l'Albania da nord a sud a partire da oggi fino al prossimo 7 giugno. In programma, i Planet Funk, il Festival della Scienza, la giornata degli Arbereshe (gli albanofoni d'Italia), il ritorno del Pizza Village, la maratona per l'autismo e un murale realizzato da Tellas per rappresentare l'amicizia tra Italia e Albania. Non mancheranno anche serate dedicate al teatro, all'opera e alla musica, con spettacoli in piazza dedicati a Verdi, il concerto del grande trombettista Paolo Fresu e l'esibizione in ricordo del genio di Enio Morricone. Parte degli eventi anche le celebrazioni dedicate alla Festa della Repubblica che avranno luogo, per la prima volta, all'aperto, a Piazza Italia, in una zona centrale di Tirana, "abbracciando così la città e il popolo albanese, a dimostrazione ancora una volta di come Italia e Albania ormai sono un unico grande paese in cui due popoli sono uniti dal Mar Adriatico, mare che oggi rappresenta l'elemento di unione tra i nostri popoli", ha affermato l'ambasciatore italiano Fabrizio Bucci.

All'apertura della Settimana dell'Italia, anche la presentazione oggi del progetto della nuova sede dell'ambasciata italiana a Tirana, realizzato da un consorzio guidato da ARS Progetti S.P.A. Con questo progetto il ministero degli Esteri intende creare un'unica sede in grado di accogliere l'ambasciata, l'Istituto italiano di cultura e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE). Il complesso edilizio orizzontale risolve sia l'esigenza funzionale che quella iconica, con due grandi blocchi uniti da una tettoria frangisole e da una facciata in pietra naturale. Il blocco massivo si solleva da terra grazie a due volumi vetrati che inglobano gli accessi e creano una relazione diretta con il contesto limitrofo.

In presenza dell'ambasciatore Bucci, alla cerimonia erano presenti anche il ministro della Cultura Elva Margariti e il sindaco della capitale Erion Veliaj. "Sarà forse l'ambasciata d'Italia più bella al mondo", ha detto Veliaj, aggiungendo che "oltre ad essere una sede diplomatica, sarà anche un'opportunità a rappresentare l'Italia con il suo meglio, con la bellezza e l'eleganza. Un edificio, che molto probabilmente inciderà sullo sviluppo della nostra città nei prossimi decenni". (ANSA).