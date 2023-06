Buccino, obiettivo riaprire il consolato generale a Madrid

(ANSA) - MADRID, 01 GIU - Uno degli obiettivi su cui si concentrerà il nuovo ambasciatore italiano a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, sarà quello di ottenere la "riapertura del Consolato generale" nella capitale spagnola: è quanto ha detto il diplomatico stesso nel suo primo intervento pubblico del mandato, iniziato ufficialmente proprio oggi.

Introducendo un evento di presentazione del Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana di Genova, Buccino ha ricordato che il numero di italiani residenti nel Paese iberico si è "duplicato negli ultimi dieci anni", raggiungendo le "280.000 unità" iscritte ufficialmente sul registro degli italiani all'estero (Aire): un ritmo di crescita di "circa il 5% annuo".

Generalmente, ha aggiunto, nelle capitale con presenza di ambasciata non c'è un consolato generale, bensì una cancelleria consolare dipendente dalla prima. Ma il caso della Spagna, con un numero di connazionali residenti sempre più "rilevante", porta alla necessità di poter "fornire un'assistenza particolarmente accurata" da parte delle istituzioni italiane.

Buccino ha anche ricordato il "notevolissimo valore aggiunto" garantito dai consoli onorari in servizio nel Paese iberico. Più in generale, ha omaggiato gli italiani emigrati all'estero, ricordando come a volte abbiano lasciato l'Italia "dopo decisioni dolorose o anche drammatiche". (ANSA).