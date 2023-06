Ambasciata d'Italia a Berlino celebra la festa della Repubblica

(ANSA) - BERLINO, 01 GIU - L'Ambasciata d'Italia a Berlino ospita il ricevimento in occasione della festa della Repubblica Italiana. Come riporta la stessa Ambasciata, al tradizionale appuntamento nel "palazzo sul Tiergarten" partecipano "oltre 1000 persone tra rappresentanti istituzionali, comunità diplomatica, imprese, società civile, amici dell'Ambasciata e membri della grande comunità italiana residente" in Germania. Il governo tedesco è rappresentato per l'occasione da Susanne Baumann, segretaria di Stato all'Auswärtiges Amt, assieme a numerosi altri membri di governo, parlamentari e alla segretaria di Stato Dörte Dinger, capo dell'Ufficio della presidenza federale.

Dall'Italia interviene il presidente del gruppo di amicizia interparlamentare, Giangiacomo Calovini.

La festa della Repubblica offre l'opportunità per rinnovare la tradizionale amicizia tra Italia e Germania e "per tracciare bilanci e prospettive del rapporto bilaterale che ci vede protagonisti della risposta internazionale alla guerra di aggressione russa all'Ucraina", dichiara l'Ambasciatore Armando Varricchio, che ricorda anche la forte e fruttuosa collaborazione "tra le istituzioni e la straordinaria intensità delle relazioni in campo economico, culturale e scientifico".

Un pensiero speciale è stato dedicato all'Emilia-Romagna, "una terra generosa, laboriosa e di grandi virtù civiche, ferita da eventi climatici devastanti" che ci ricordano la necessità di affrontare con decisione il tema del riscaldamento globale.

Spazio anche per la promozione della candidatura di Roma a Expo2030.

La solidità del rapporto italo-tedesco, ricorda Varricchio, trae beneficio dal contributo delle italiane e degli italiani che rappresentano in Germania "con intelligenza, passione e orgoglio, l'affascinante storia di civiltà e sviluppo del nostro Paese". (ANSA).