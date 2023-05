Usa: 31 atenei italiani ad evento di formazione superiore

(ANSA) - WASHINGTON, 31 MAG - Sono 31 gli atenei italiani presenti alla 75a edizione della National Association of Foreign Student Advisers (Nafsa) Annual Conference & Expo, evento di riferimento negli Stati Uniti nel campo della formazione superiore internazionale, che quest'anno viene ospitato a Washington dal 31 maggio al 2 giugno e si focalizza sul tema "Inspiring an Inclusive Future".

L'Ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha visitato il padiglione "Study in Italy", frutto della collaborazione tra Nafsa e Uni-Italia - ente costituito nel 2010 tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Interno per favorire l'attrazione di studenti e ricercatori stranieri verso le università italiane. Nafsa e Uni-Italia collaborano già dal 2018 anche su impulso dell'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti. "La collaborazione tra istituzioni universitarie e di ricerca è un pilastro strategico dell'alleanza tra Italia e Usa", ha sottolineato l'Ambasciatrice Zappia in apertura dell'evento ospitato a Villa Firenze per le università italiane presenti e le istituzioni Usa loro partner. L'Ambasciatrice ha espresso soddisfazione per il dato, contenuto nell'ultimo rapporto dell'International Educational Institute per l'anno accademico 2020/21, secondo cui l'Italia è la prima destinazione per programmi di studi all'estero dagli Usa, rilevando d'altra parte come occorra intensificare la promozione del sistema universitario italiano negli Usa e promuovere più accordi mirati a promuovere corsi di laurea e master congiunti. (ANSA).