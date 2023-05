Ucraina: amb. Zazo a Ivano-Frankivsk per cooperazione aziende

(ANSA) - LEOPOLI, 31 MAG - "L'ambasciatore d'Italia in Ucraina Pier Francesco Zazo, in missione a Ivano-Frankivsk, ha incontrato il governatore Svitlana Onyshchuk e il sindaco Ruslan Martsinkiv per discutere di cooperazione bilaterale tra aziende italiane e ucraine nei settori di agroindustria, energie rinnovabili, infrastrutture, tessile, macchinari e turismo". Lo riferisce l'ambasciata italiana a Kiev in un messaggio su Twitter. (ANSA).