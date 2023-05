Missione del presidente di Promos Italia in Kuwait

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Il presidente di Promos Giovanni Da Pozzo ha concluso ieri una missione di ventiquattro ore in Kuwait che ha consentito di verificare e approfondire con interlocutori privati e pubblici del Paese l'appetito del mercato kuwaitiano per rafforzare la collaborazione con imprese italiane su diversi fronti e settori di cooperazione.

Promos Italia è l'agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e che nel novembre del 2020 ha firmato un Memorandum per rafforzare le relazioni bilaterali con la propria controparte kuwaitiana.

Da Pozzo, accompagnato dall'ambasciatore italiano Carlo Baldocci, ha incontrato lunedì sera il presidente della Camera di Commercio e Industria del Kuwait, Mohammad Al Sager, già parlamentare per numerose legislature nonché precedentemente presidente della Commissione Esteri del Parlamento del Kuwait.

Stamane presso la Camera di Commercio - che riunisce circa 80.000 imprese private kuwaitiane - ha incontrato i rappresentanti di numerose aziende interessate a rafforzare la collaborazione con il mondo imprenditoriale italiano, in particolare nei settori del food & beverages, del fashion, del medicale e farmaceutico, oltre che delle telecomunicazioni e delle costruzioni.

Da Pozzo ha anche incontrato l'assistant minister per gli Affari economici presso il ministero degli Esteri, Sami Al Ahmad, con cui sono state passate in rassegna anche le potenzialità dell'imprenditoria italiana con il settore pubblico del Kuwait e messa a punto una road map di attività per rafforzare la presenza italiana su questo mercato in tema di food security.

Le imprese italiane hanno aumentato dal 2019 al 2022 le proprie esportazioni in Kuwait del 100% da un miliardo a due miliardi di euro, ha ricordato l'ambasciatore Baldocci, portando l'Italia ad essere l'anno scorso il primo partner europeo esportatore in Kuwait, settimo a livello mondiale. (ANSA).