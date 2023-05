L'Ambasciatore italiano Mati incontra i reali di Svezia

(ANSA) - STOCCOLMA, 31 MAG - Nel quadro dei periodici ricevimenti con i rappresentanti del corpo diplomatico, l'Ambasciatore italiano in Svezia, Vinicio Mati, è stato ricevuto ieri al Palazzo reale dalla famiglia reale.

L'Ambasciatore italiano si è intrattenuto a colloquio con re Carlo Gustavo e la regina Silvia, nonché con la Principessa ereditaria Vittoria e il Principe Daniel. Come consuetudine a Palazzo Reale l'incontro è stato improntato alla massima cordialità, riferisce una nota dell'ambasciata.

Nel corso dei colloqui, sono stati evocati i profondi e storici legami di amicizia tra l'Italia e la Svezia, il potenziale ulteriore sviluppo dei rapporti in tutti i settori di reciproco interesse nonché l'ultima visita che la principessa ereditaria Vittoria e il Principe Daniel hanno effettuato in Italia.

L'Ambasciatore Mati ha informato i sovrani svedesi sui più recenti sviluppi delle gravi inondazioni che hanno colpito le zone dell'Emilia Romagna e sugli sforzi in atto per un rapido ritorno alla normalità. (ANSA).