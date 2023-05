Kartell apre nuovo flagship store a Tunisi

(ANSA) - TUNISI, 31 MAG - La creatività, il design e l'innovazione tecnologica di Kartell sono i protagonisti del nuovo flagship store, inaugurato ieri a Tunisi in collaborazione con Vogue Furniture. "Un'ulteriore eccellenza del design italiano che investe in Tunisia", ha sottolineato su Twitter l'ambasciatore d'Italia, Fabrizio Saggio, presente alla cerimonia insieme al direttore commerciale internazionale di Kartell, Federico Luti e al designer Roberto Palomba.

Uno spazio che racconta la storia del marchio e dei suoi prodotti attraverso allestimenti speciali con novità e bestseller. Versatilità, funzionalità, classico e contemporaneo si fondono perfettamente con lo spirito dinamico e il magnifico mix di stili della capitale tunisina. Kartell amplia dunque la sua presenza in Africa con uno spazio di oltre 400 mq nel distretto La Soukra, rinomato per il design e per i prestigiosi brand dell'arredamento, che hanno scelto di insediarvisi. Una nuova vetrina che presenta i prodotti del marchio e la sua capacità di innovazione attraverso la costante ricerca di tecnologie e materiali green e di ultima generazione.

L'inaugurazione è stata scandita da momenti speciali e live performance in cui cultura e arte tunisina si sono mescolati a una selezione di prodotti Kartell, interpretati e decorati. Una galleria fotografica ha presentato istantanee artistiche dei bestseller di Kartell sullo sfondo delle architetture e dei luoghi più riconoscibili di Tunisi. L'artista tunisino, specializzato in calligrafia contemporanea, Inkman, ha scelto la sedia Louis Ghost come decorazione. La combinazione del design creativo unico di Louis Ghost con il linguaggio artistico di Inkman in una performance dal vivo ha dato vita a un'opera speciale e inimitabile. Gli scatti dell'artista Tayachi Bachir hanno fatto da sfondo alla galleria di immagini in cui il fotografo, fedele al suo straordinario stile visivo, ha raccontato i prodotti più riconoscibili di Kartell in un viaggio attraverso Tunisi e il suo mix di monumenti e di stili architettonici, i suoi grandi viali e i vicoli dove le icone del brand, sapientemente collocate, sono protagoniste.

"L'Africa costituisce oggi una nuova realtà commerciale molto ricca di opportunità", ha detto Federico Luti, direttore commerciale internazionale di Kartell, "grazie ad un fiorente processo di modernizzazione in ambito residenziale, turistico e infrastrutturale". "L'apertura del flagship store Kartell di Tunisi segue di qualche mese quella di Marrakech. La Tunisia è un Paese molto legato all'Italia, condividiamo i gusti estetici e la ricerca del bello. Abbiamo deciso di rafforzare la nostra presenza inaugurando questa nuova boutique, in partnership con Vogue Furniture, in un distretto rinomato per il design e l'arredamento di alta gamma. Dar Fadhal è il luogo ideale per dare una visione globale del marchio e della sua forza creativa, per illustrare al pubblico tunisino la nostra interpretazione delle esigenze in termini di habitat e allo stesso tempo trasmettere l'identità e i valori di Kartell. Continuiamo a sviluppare la nostra rete di negozi in aree commercialmente strategiche e Tunisi è solo l'ultima di una lunga serie di aperture internazionali che proseguiranno nella seconda metà dell'anno". (ANSA)