Genova protagonista a Madrid con una tre giorni dedicata

(ANSA) - MADRID, 31 MAG - La città di Genova sarà grande protagonista in occasione della Festa della Repubblica a Madrid, con una tre giorni dedicata, ricca di appuntamenti, preparata in collaborazione con le istituzioni italiane in Spagna.

L'obiettivo principale è di promuovere diverse caratteristiche del capoluogo ligure, mettendo in luce i suoi molteplici legami con il Paese iberico. Ne è un esempio l'itinerario della 'The Ocean Race' di vela di quest'anno, partita lo scorso gennaio da Alicante e che si concluderà a fine giugno proprio a Genova.

Il programma dell'iniziativa, stilato dal comune della città insieme all'Ambasciata italiana e agli altri componenti del sistema Italia in Spagna, prevede come primo evento la presentazione di un documentario su Genova e la proiezione del film 'Giorni e Nuvole' (2007) presso l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) a Madrid, stasera alle ore 20:30. Domani, alle ore 17, verrà invece presentato presso il consolato italiano il Museo Nazionale dell'Emigrazione italiana di Genova. Alle 19:30, ancora presso l'Iic, si terrà l'evento 'Virtuosismi genovesi: Genova tra sport, scienza, cultura e gastronomia', appuntamento di diplomazia culturale, scientifica e sportiva che conterà sulla presenza di Giuseppe Buccino Grimaldi, nuovo ambasciatore d'Italia in Spagna, e di Barbara Grosso, consigliere delegata per le Relazioni Internazionali del comune di Genova.

Venerdì 2 giugno, giorno in cui è atteso a Madrid anche il sindaco della città ligure Marco Bucci, sono invece previsti un incontro tra la delegazione genovese e imprenditori locali, una conferenza stampa del primo cittadino e una cerimonia presso il Senato spagnolo in cui il comune di Genova consegnerà una targa commemorativa che riguarda il riconoscimento di un quadro raffigurante il Doge Genovese Federico de Franchi. Alle 18:30, presso i giardini dell'Ambasciata italiana a Madrid, si terrà una cerimonia per la Festa della Repubblica, con Genova ancora protagonista. (ANSA).