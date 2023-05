Italia-Perù: successo progetto integrazione sanitari venezuelani

(ANSA) - LIMA, 27 MAG - Una cerimonia realizzata nella sede dell'Istituto di cultura italiano a Lima ha segnato l'evento di chiusura del progetto 'Rafforzare il Sistema sanitario peruviano per le cure primarie e la salute mentale per i rifugiati, i migranti e le comunità che li ospitano nel nord' del Paese.

Per l'occasione, sostiene un comunicato, "sono stati celebrati gli importanti traguardi raggiunti grazie al fondamentale contributo della Cooperazione italiana allo sviluppo in questo progetto attuato dall'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr)".

Durante la fase più critica della grave emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, si dice poi, "questo progetto ha permesso a più di 300 operatori sanitari venezuelani di riconvalidare le qualifiche ottenute nel proprio Paese e lavorare successivamente in Perù, dimostrando così le potenzialità dell'integrazione di migranti nel paese ospitante".

Si deve notare che questi professionisti venezuelani "hanno contribuito a colmare le lacune esistenti nell'assistenza medica peruviana, soprattutto nelle aree più bisognose, beneficiando sia sia la popolazione straniera che quella ospitante".

Hanno partecipato alla cerimonia Ana Luz Montalvo in rappresentanza del ministero della Salute, César Augusto Jordán, in qualità di direttore della Cooperazione internazionale della Direzione generale per gli Affari economici del ministero degli Esteri peruviano, Federico Luis Agusti, quale rappresentante dell'Unhcr e l'ambasciatore d'Italia a Lima. Giancarlo Maria Curcio.

Nel suo intervento Curcio ha sottolineato che "l'Italia ha evidenziato questa preziosa e felice iniziativa per continuare a rafforzare i tradizionali legami di amicizia tra Perù, Italia e Venezuela. Grazie al contributo italiano, infatti - ha ancora detto - i medici venezuelani hanno assistito direttamente più di 6.000 persone durante la vita del progetto".

Si stima infine che grazie al potenziamento dei 15 centri sanitari peruviani dove sono stati inseriti professionisti venezuelani, più di 835.000 residenti in questo Paese abbiano beneficiato indirettamente di migliori cure mediche primarie e psicologiche. (ANSA).