Bonito Oliva ha presentato a Delhi 'La Grande Visione italiana'

(ANSA) - NEW DELHI, 27 MAG - Artisti, celebrità, galleristi, collezionisti, esponenti del governo indiano, ambasciatori, si sono incontrati ieri sera a Delhi per festeggiare l'inaugurazione di "La Grande Visione Italiana", la mostra tratta dalla Collezione Farnesina. L'evento, introdotto dall'Ambasciatore italiano in India Vincenzo de Luca, ha visto la partecipazione dell'ex Segretario Generale della Farnesina Umberto Vattani, ideatore della collezione, dello staff di architette e curatrici italiane che hanno seguito l'allestimento, Paola Marino, Simona Rossi, Anna Fresa, di Angela Tecce, che dirige il Madre di Napoli, oltre che del protagonista della serata, Achille Bonito Oliva, il critico d'arte, al quale si deve la selezione delle 71 opere selezionate.

"La Collezione Farnesina è un esempio unico al mondo di come l'arte, con la sua libertà espressiva, possa invadere tutti gli spazi", ha detto Bonito Oliva. "Entrando nel palazzo del Ministero, l'arte ha occupato uno spazio che sembrava destinato solo alla politica e si è impadronita della capacità di contaminazione, invadenza, diffusione, proprie della diplomazia". La selezione di La Grande Visione, dice il critico, "esplora le innumerevoli modalità di comunicazione della nostra arte contemporanea, stimolando processi di conoscenza, complessità, dialogo, gli stessi che caratterizzano la Collezione. Con questi capolavori, il ministero degli Esteri italiano regala al mondo un esempio straordinario di democrazia della convivenza formale. Visioni italiane, rappresentando tutte le correnti e i movimenti che hanno attraversato l'arte italiana del Novecento e dei primi decenni del millennio pratica il disarmo, con la sua flessibilità e la silenziosa capacità di invasione e contaminazione". La mostra, allestita nella sede della Bikaner House, resterà aperta fino al 22 giugno. (ANSA).