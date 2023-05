L'ambasciatore d'Italia in Etiopia Palese in missione nel Tigrè

(ANSA) - IL CAIRO, 26 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in Etiopia, Agostino Palese, nell'ambito di una missione nel Tigrè, è giunto nel capoluogo Macallè dove ha incontrato il presidente ad interim della Regione, Getachew Reda, con il quale ha discusso "le iniziative che l'Italia condurrà a breve in Tigrè dal punto di vista umanitario e di sviluppo per favorire migliori condizioni a beneficio della popolazione locale e quindi del consolidamento di pace, stabilità e progresso". Lo riferisce un post pubblicato su Facebook dall'Ambasciata d'Italia ad Addis Abeba.

Nel colloquio è stata "sottolineata l'importanza che l'Italia annette all'urgente ripresa e ricostruzione economica assieme all'assistenza per le emergenze. Si tratta di due pilastri che devono agire insieme per uno sviluppo realmente sostenibile e duraturo che è strumento essenziale per far dispiegare i dividendi della pace", viene aggiunto.

L'Ambasciatore e Reda hanno poi visitato insieme lo stabilimento del gruppo tessile italiano Calzedonia a Macallè che dà lavoro a oltre 1.500 etiopi e "che ha interrotto le proprie attività a causa del conflitto" nella Regione del Tigrè.

Palese ha annunciato che l'Italia e Calzedonia stanno lavorando per una riapertura dello stabilimento "entro settembre" al fine di accelerare la ripresa di opportunità' economiche e di occupazione nel Tigré. L'azienda ha già avviato le iniziative di formazione del personale ancor prima della riapertura e con il sostegno del Sistema Italia continuerà, come in passato, a portare avanti anche progetti di responsabilità sociale partendo fin da subito dai materiali rimasti inutilizzati negli ultimi due anni, conclude il post. (ANSA).