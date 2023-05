All'Ambasciata d'Italia a Belgrado sfilata di Patrizia Pepe

(ANSA) - BELGRADO, 26 MAG - Palazzo Bircaninova, residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, ha ospitato ieri sera la sfilata della maison italiana "Patrizia Pepe", un marchio la cui cifra stilistica è molto apprezzata anche in Serbia. L'evento, organizzato in collaborazione con Fashion Company, si inserisce nel quadro dell'iniziativa IFIB - Italian Fashion in Belgrade, la rassegna dedicata all'industria della moda italiana realizzata dall'Ambasciata d'Italia a Belgrado, l'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado e l'agenzia "Fabrika" di Vesna Mandic.

La sfilata di Patrizia Pepe segue i numerosi eventi IFIB tenutisi a partire dallo scorso 21 aprile: il concerto di gala presso il Teatro Nazionale dedicato allo stilista Renato Balestra; la mostra di abiti iconici a cura di Stefano Dominella "L'Italia è di moda" presso il Museo Etnografico e la rassegna cinematografica con la proiezione delle pellicole che li hanno resi celebri; l'Italian Design Day con un seminario di Eugenia Morpurgo e Tamara Jaric; il "Salone d'eccellenza" della sartoria italiana curato da Aleksandar Djordjevic. Nei prossimi giorni la rassegna IFIB sarà ulteriormente arricchita da un incontro sul ruolo delle famiglie Versace e Donà dalle Rose nella moda e nell'arte e dalla sfilata della ONG "Dress for Success", dedicata all'empowerment femminile. "La sfilata di Patrizia Pepe segna un altro momento importante della manifestazione IFIB - Italian Fashion in Belgrade. La moda italiana - con i suoi cento milioni di euro di fatturato all'anno - è un settore dalle straordinarie potenzialità anche in Serbia", ha dichiarato, aprendo l'evento, l'Ambasciatore d'Italia a Belgrado, Luca Gori.

