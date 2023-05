All'ambasciata di Londra il libro sugli inglesi in Liguria

(ANSA) - LONDRA, 26 MAG - Giardini botanici di piante rare e preziose, ville dal gusto eclettico e internazionale costellano l'Italian Riviera insieme alle vite altrettanto rocambolesche dei loro proprietari, regine, lord, viaggiatori, scrittori, archeologi, botanici, sportivi. Di questo e altro ancora si è parlato ieri sera durante la presentazione del libro 'Inglesi in Liguria: Castelli, Ville, Giardini, Storie' (ed Sagep 2023) all'ambasciata d'Italia a Londra.

L'opera è curata da Alessandro Bartoli e Francesca Centurione Scotto Boschieri ed è il risultato di due anni di intenso lavoro dei principali studiosi della materia per ricostruire la presenza degli inglesi in Liguria e la loro incessante attività di creatori di giardini, di ville meravigliose e di opere di beneficenza per la popolazione.

Con questo evento, l'ambasciatore d'Italia nel Regno Unito, Inigo Lambertini, ha voluto rendere un simbolico omaggio al Chelsea Flower Show, l'annuale appuntamento britannico con i fiori e l'arte del giardinaggio inaugurato nella capitale proprio ieri. Al lancio del libro realizzato in collaborazione con ENIT, hanno partecipato molti ospiti, fra cui l'ex premier britannica Theresa May, Tom Richardson, già ambasciatore britannico in Italia, Niccolò Biancheri, figlio dell'ambasciatore italiano Boris Biancheri, Silvia e Antonio Ricci, proprietari di Villa della Pergola ad Alassio, Michael Mainelli, futuro Sindaco di City of London, con la consorte Elisabeth, Marcus Bicknell, discendente dell'archeologo e botanico Clarence Bicknell. Presenti inoltre Denise Dardani, console onoraria britannica a Genova e Gianluca Saba (Relazioni Internazionali del Comune di Genova). E' stato anche lanciato un progetto di marketing territoriale, "La Via degli Inglesi", ideato da Francesca Centurione Scotto nel suo ruolo di ambasciatrice onoraria di Genova nel mondo e presidente degli Amici dei Giardini botanici Hanbury. (ANSA).