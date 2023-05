Tanzania, festa italiana in dieci appuntamenti

(ANSA) - IL CAIRO, 25 MAG - Illuminazione tricolore di un ponte della principale città della Tanzania, un seminario di promozione dei macchinari agricoli "Made in Italy", una mostra sul Perugino e la tournee di un gruppo di musica tradizionale pugliese sono previste dal programma di un "festival italiano" di tre mesi presentato oggi ai media a Dar es Salaam dall'Ambasciata d'Italia in Tanzania.

La partecipazione a una rassegna cinematografica tanzaniana, la promozione della candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030, serate di abbinamento tra cibi e vini italiani, un evento promozionale di marchi di moda emergenti sia locali che italiani, un altro per bambini incentrato su Dante e Manzoni e infine il lancio di un gioco da tavolo sono altri sei punti del programma del festival "Tusherekee Italia" presentato dall'ambasciatore Marco Lombardi nella sua Residenza. Con l'occasione Lombardi ha letto il messaggio per la giornata dell'Africa del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

La promozione integrata "Tusherekee Italia" ("Festeggiamo l'Italia") si inquadra "nell'azione del Governo italiano che ha l'obiettivo di sviluppare un partenariato equo basato su obiettivi di crescita condivisi e su benefici reciproci", segnala una nota inviata all'ANSA riferendo che "grande interesse" è stato suscitato in Tanzania dal "Piano Mattei" per l'Africa del governo italiano.

Il festival si svolgerà dal 1 giugno al 31 agosto e nei primi due giorni prevede l'llluminazione con i colori della bandiera italiana del "Tanzanite bridge" di Dar es Salaam nell'ambito fra l'altro delle celebrazioni della Festa della Repubblica e della campagna del Ministero del Turismo "Open to meraviglia".

Il seminario di promozione dei macchinari agricoli italiani è organizzato dall'Ice di Addis Abeba, in collaborazione con Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam e Federunacoma.

La mostra su vita e opere di Pietro di Cristoforo Vannucci, detto "il Perugino" viene organizzata dal 15 giugno al 31 agosto in occasione del 500/o anniversario della morte del "divin pittore".

Ad esibirsi per la prima volta in Africa, a Dar es Salaam e sull'isola di Zanzibar dal 2 al 10 giugno, è il gruppo specializzato in pizzica e ballo della taranta "Kalascima".

Allo Zanzibar International Film Festival (Ziff), dal 24 giugno al 2 luglio, l'Italia quest'anno verrà rappresentata dalla regista Guia Zapponi che terrà una conferenza sul suo "Sould Travel", film ambientato in Tanzania e acquistato di recente dalla piattaforma Amazon Prime. Presente allo Ziff anche la Cineteca di Bologna che avvierà un programma di restauro di pellicole cinematografiche. L'evento è realizzato dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con il ministero della Cultura e, in ambito "Team Europe", con la locale Delegazione dell'Ue.

Gli abbinamenti cibo-vino saranno proposti in serate promozionali del "vivere all'italiana" organizzate in linea con l'azione del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e in collaborazione con "i principali operatori italiani del settore enogastronomico", preannuncia la nota.

La promozione dei brand emergenti di moda - tra i quali anche "Endelea", che ha iniziato l'attività con finanziamenti del bando profit dell'Aics - è in programma il 3 giugno con un evento dal titolo "Pup Up Shop" presso i giardini della Residenza dell'Ambasciata d'Italia.

"Dante e Manzoni for children" è il titolo dell'evento di intrattenimento per ragazzi della scuola primaria che l'ambasciata d'Italia e la Società Dante Alighieri Tanzania stanno organizzando in collaborazione l'associazione Prometeica tenendo conto che l'età media del Paese dell'Africa orientale è di soli 18 anni.

Il programma del festival include infine, il 7 luglio, giornata internazionale dello swahili, un gioco da tavolo in questa lingua intitolato "Tumia Akili" ("usa il cervello") e finalizzato ad accrescere voglia di conoscenza dell'Italia e della sua cultura. (ANSA).