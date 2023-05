Start Up italiane al festival dell'innovazione di Tallinn

(ANSA) - VILNIUS, 25 MAG - Per la prima volta una missione italiana, organizzata dall'Ufficio Ita/Ice di Stoccolma con il supporto dell'Ambasciata d'Italia a Tallinn, parteciperà a "Latitude59", il festival dell'innovazione per Start Up di rilevanza e importanza internazionale, organizzato con scadenza annuale nella capitale baltica dal 2012 e inaugurato oggi alla presenza del presidente estone, Alar Karis.

All'interno dello spazio italiano saranno presentate alcune start up selezionate operanti in settori che vanno dall'Intelligenza Artificiale, al turismo e al tempo libero, alla ristorazione e al sociale.

L'occasione consentirà di presentare ai visitatori l'ecosistema italiano, cresciuto rapidamente negli ultimi anni con un aumento significativo del numero di nuove imprese e degli investimenti di venture capital. (ANSA).