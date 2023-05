Bosnia: amb. Di Ruzza su impegno dell'Italia in agroalimentare

(ANSA) - SARAJEVO, 25 MAG - L'impegno dell'Italia a favore della Bosnia-Erzegovina per sviluppare un sistema agro-alimentare competitivo, sostenibile ed allineato agli standard dell'Unione Europea e' stato al centro dell'intervento dell'Ambasciatore Marco Di Ruzza al convegno "Green Rural Development and sustainable agri-food systems", svoltosi nell'ambito dell'ottavo Forum EUSAIR, la Strategia dell'Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica, in via di svolgimento a Sarajevo.

Organizzata in collaborazione con il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale e con il CIHEAM di Bari, la Conferenza ha confermato l'importanza cruciale del settore agro-alimentare per una strategia di crescita organica e sostenibile dell'area adriatico-ionica. Tale giudizio e' a maggior ragione valido per quei Paesi come la Bosnia-Erzegovina che evidenziano tuttora una popolazione rurale ampiamente dimensionata (piu' del 60 per cento del totale).

In tale contesto, l'Ambasciatore ha ricordato il costante ed incisivo contributo della Cooperazione allo Sviluppo italiana a sostegno della Bosnia-Erzegovina attraverso un ampio ventaglio di progetti che insistono su temi convergenti: agricoltura e sviluppo rurale, turismo sostenibile, protezione e promozione del patrimonio naturalistico, tutela della biodiversita', etc.

Mirate attivita' di formazione verso i competenti enti della Bosnia-Erzegovina - e' stato sottolineato - riguardano il settore fito-sanitario allo scopo di consentirne il progressivo allineamento ai criteri stabiliti dall'Unione Europea, in cio' coadiuvando il cammino di integrazione europea del Paese balcanico. L'Italia detiene anche la guida di uno specifico twinning europeo che si prefigge l'armonizzazione delle normative in materia. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) sta inoltre sostenendo iniziative, attuate in collaborazione con il CIHEAM stesso, protese alla crescita e alla protezione delle aree soggette a vincoli naturali (Areas with Natural Constraints, ANCs).

La spiccata attenzione riservata a tali tematiche nel piu' ampio contesto della strategia italiana verso i Balcani occidentali - ha concluso Di Ruzza - e' stata eloquentemente ribadita dal fatto che la riunione di alto livello ospitata il 3 aprile scorso a Roma con i Paesi della regione, presieduta dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha annoverato tra gli eventi collegati una tavola rotonda appositamente dedicata all'innovazione tecnologica nel settore agro-alimentare. (ANSA).