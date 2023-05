Ambasciatore Latteri incontra studenti a Jakarta

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - L'Ambasciatore italiano in Indonesia, Benedetto Latteri ha incontrato oggi un gruppo di studenti dell' università Udayana di Bali in visita all'Istituto italiano di cultura di Jakarta. Con loro, scrive in un tweet l'Ambasciata, si è sviluppato un dialogo interessante e dinamico sull'unicità dell'Italia e sul ruolo della diplomazia nelle sue molteplici dimensioni. (ANSA).