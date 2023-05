Al via il Qazaq Green Festival sulle energia rinnovabili

(ANSA) - BOROVOE, 25 MAG - Dopo il successo della prima edizione del 2019, è cominciato a Borovoe - cittadina a circa 250 chilometri da Astana - il secondo Qazaq Green Festival. Si tratta di un festival di business internazionale focalizzato sul tema delle energie rinnovabili. All'evento hanno preso parte rappresentati delle pubbliche istituzioni, nonché esperti di diverse compagnie operanti nel settore energetico.

Per due giorni, i partecipanti discuteranno dei problemi relativi all'attuazione di progetti di energia rinnovabile in Kazakistan, delle prospettive e sinergie in ambito di transizione energetica, e delle sfide comuni affrontate dai principali attori del mercato energetico.

Di rilievo la partecipazione italiana: Marco Alberti, l'ambasciatore italiano in Kazakistan, è stato invitato come moderatore per la sessione di discussione d'apertura dell'evento, mentre Alex Stillovato, il managing director di Arm Wind LLP e responsabile dei progetti di energia rinnovabile per Eni Energy Solutions Kazakhstan, parteciperà come relatore in qualità di esperto del settore. (ANSA).