Nelle Ambasciate bandiere a mezz'asta per lutto Emilia Romagna

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Davanti alle Ambasciate d'Italia all'estero questa mattina le bandiere sono apparse a mezz'asta in segno di lutto per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna. Tra le altre si sono unite al cordoglio e alla giornata nazionale di lutto, proclamata ieri dal Consiglio dei ministri, l'Ambasciata d'Italia a Berlino e quella a Bangkok. (ANSA).