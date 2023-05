Bulgaria: a ambasciatrice Zarra laurea Honoris Causa

(ANSA) - SOFIA, 24 MAG - L'Ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, è stata insignita ieri del titolo di Dottore Honoris Causa dell'Università di Tecnologie Alimentari di Plovdiv. La cerimonia si è svolta nel corso di una riunione solenne del Senato Accademico, dedicata al 70° anniversario della stessa Università. A conferirle il titolo è stato il Rettore dell'Università, Plamen Mollov.

Il titolo accademico è stato conferito all'ambasciatrice Zarra per il suo contribuito allo sviluppo delle relazioni bilaterali tra i rappresentanti della comunità accademica e del contesto imprenditoriale italiani e l'Università di Tecnologie Alimentari di Plovdiv.

Su iniziativa dell'ambasciatrice Giuseppina Zarra, l'Università di Tecnologie Alimentari di Plovdiv partecipa a una serie di forum e seminari professionali organizzati dall'Ambasciata d'Italia a Sofia in collaborazione con Federalimentare e Confindustria Bulgaria, tra i cui rappresentanti vi sono aziende leader nel settore alimentare e vinicolo. Inoltre, l'ambasciatrice Zarra sta contribuendo attivamente alla promozione delle iniziative didattiche e scientifiche dell'Università di Tecnologie Alimentari in modo che questa possa essere riconosciuta a livello internazionale come polo educativo nel campo delle scienze alimentari.

Nel suo discorso di ringraziamento l'ambasciatrice ha rimarcato la necessità di difendere la cultura del cibo come fonte di benessere e momento di condivisione e scambio, salvaguardare la ricchezza e la diversità alimentari che riflettono la ricchezza e la diversità del territorio e delle tradizioni, nonché di sviluppare una cultura alimentare corretta. Ha sottolineato inoltre che proprio con questo obiettivo l'Italia promuove un sistema di etichettatura alimentare articolato e basato su una informazione completa e corretta, il NutrInform Battery.

Ospite speciale del Senato Accademico era lo scrittore Dimitar Nedkov. Erano presenti anche il console Onorario d'Italia a Plovdiv, Giuseppe de Francesco, il presidente di Confindustria Bulgaria, Roberto Santorelli, ex professori dell'Università di Tecnologie Alimentari, docenti attuali, studenti e ambasciatori di altri Paesi. (ANSA).