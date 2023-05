Aziende italiane alla Fiera Lima 2023 in Malesia

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, insieme all'Ambasciatore d'Italia in Malesia, Massimo Rustico, hanno accompagnato il ministro dei trasporti malese, Anthony Loke, in visita al padiglione italiano alla fiera Lima 2023 ( Langkawi International Maritime and Aerospace exhibition). Si tratta della 16a edizione della mostra biennale tra le più grandi fiere marittime e aerospaziali dell'Asia-Pacifico. (ANSA).