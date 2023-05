Amb. Kiev, cresce collaborazione Italia-Ucraina nella salute

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "L'Ambasciatore Pier Francesco Zazo ha incontrato il Ministro ucraino delle Politiche Sociali, Oksana Zholnovych. Crescente collaborazione bilaterale tra Italia ed Ucraina nel settore sanitario, della terapia e della riabilitazione, in particolare per coloro che hanno subito traumi fisici e psicologici nel contesto bellico". E' quanto riferisce l'ambasciata d'Italia a Kiev in un messaggio su Twitter. (ANSA).