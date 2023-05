Ricerca e innovazione italiana alla Nairobi innovation week

(ANSA) - NAIROBI, 23 MAG - Si è aperta nei giorni scorsi all'Università di Nairobi la "Nairobi innovation week", manifestazione annuale per la promozione dell'innovazione in Kenya, inaugurata quest'anno dal ministro dell'Istruzione Ezekiel Machogu e dall'Ambasciatore d'Italia in Kenya, Roberto Natali.

Insieme ai rappresentanti del mondo accademico, delle istituzioni e delle imprese, si è tenuta una tavola rotonda anche sulle collaborazioni tra Italia e Kenya per l'innovazione.

L'evento ha preso spunto dal recente accordo siglato tra l'Università della capitale ed Alfazero, azienda fondata in Kenya da imprenditori italiani, per l'istituzione di un centro di eccellenza per la ricerca sulle micotossine, agenti patogeni pericolosi e cancerogeni che si sviluppano nei cibi conservati, specialmente nelle zone equatoriali e tropicali.

Il governo keniano ha promosso una legislazione particolarmente severa nel settore. Hanno preso parte alla tavola rotonda anche rappresentanti dell'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics), dell'acceleratore di impresa "E4Impact" finanziato dall'Italia, dell'Università Cattolica di Milano e di Eni-Kenya.

Sono state illustrate le numerose iniziative di successo per l'innovazione e lo sviluppo portate avanti in Kenya da queste realtà italiane, con notevole impatto sociale ed economico soprattutto nel settore agricolo e in diverse filiere produttive. (ANSA).