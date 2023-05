Italia-Grecia: la Venezia di Schiavon in mostra a Evia

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Levante - Mostra itinerante di manifesti di Lucio Schiavon da Venezia alla Grecia" si inaugura il 27 maggio alle 18:30 nella Casa del Bailo (l'ambasciatore veneziano) a Chalkida, capoluogo dell'isola di Evia, la serenissima Negroponte. Curata da Myth euromed, l'esposizione è promossa dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Ambasciata d'Italia ad Atene nell'ambito del programma bilaterale Tempo Forte.

Lucio Schiavon, illustratore e graphic designer veneziano, ha collaborato, tra gli altri, con la Biennale di Venezia, Swatch, UNICEF, Agenzia Armando Testa. Illustra libri per Einaudi, Nuages, Topipittori e ha vinto l'International Motion Art Award di New York e l'Interfilm Festival Short Movie di Berlino 2015.

La mostra raccoglie sia i manifesti di Schiavon di concezione veneziana nati col progetto Linea1 nell'ambito delle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia, sia poster nuovi, ispirati alle relazioni con la sponda ellenica. Un ponte artistico per illuminare il patrimonio comune che lega la Grecia e Venezia e stimolare nuove sinergie.

La giornalista Anastasia Kamvysi, direttrice editoriale di Marie Claire Greece, Patrizio Nissirio, giornalista e scrittore, e Francesco Maino, scrittore premio Calvino, arricchiscono coi loro scritti il ;;catalogo della mostra, visitabile ratuigtamente fino al 3 giugno.

Levante è anche un progetto di cooperazione cui partecipano l'associazione culturale trevigiana CLAB, il Treviso Comic Book Festival e il blog My Greek Salad. A Chalkida, contribuiscono alla sua realizzazione la Soprintendenza alle Antichità di Evia, la Federazione del Commercio e dell'Imprenditoria di Evia, Confcommercio e Confindustria di Chalkida, l'Associazione Ristoratori, Tempo Libero e Svago O Xenios Zeus della provincia di Evia e l'Associazione Kastro. (ANSA).