Ambasciatrice d'Italia a Bratislava visita università Nitra

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - L'Ambasciatrice d'Italia in Bratislava, Catherine Flumiani, si è recata oggi in visita all'Università Costantino Filosofo di Nitra, dove ha incontrato il Rettore, Libor Vozár, per un aggiornamento sull'insegnamento della lingua italiana in vista del prossimo anno accademico.

L'Ambasciatrice e il Rettore hanno quindi sottoscritto un memorandum d'intesa sulla collaborazione nel campo della formazione e dell'organizzazione di eventi culturali in favore degli studenti dell'ateneo, con particolare riferimento agli iscritti al corso di laurea triennale e magistrale per l'insegnamento delle lingue e letterature romanze.

Assieme alla Vice Rettrice dell'Università Costantino Filosofo Martina Pavlíková, l'Ambasciatrice Flumiani si è poi recata nelle municipalità di Levice e Vrable per alcuni incontri con gli studenti dei licei locali volti a promuovere i corsi di lingua italiana che si svolgono presso l'Ateneo. Al riguardo l'Ambasciatrice ha sottolineato le opportunità professionali e di arricchimento culturale derivanti dalla conoscenza della lingua italiana.

L'Ambasciatrice ha altresì avuto colloqui presso le rispettive municipalità, a Levice con il Sindaco Jan Krtik e a Vrable con il Sindaco Viktor Nemeth, affiancati da membri dei consigli municipali. Sono state discusse in particolare le opportunità di cooperazione economica, mentre gli interlocutori hanno espresso l'interesse ad avviare gemellaggi con enti locali italiani. Al termine della sua visita l'Ambasciatrice ha rilasciato un'intervista alle reti televisive locali. (ANSA).