Italia-Bosnia: ambasciatore Di Ruzza, Balcani sono porta di casa

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "I Balcani occidentali rappresentano da sempre un punto di riferimento importante per il nostro Paese, sono la porta di casa. L'Italia storicamente riguardo all'Europa orientale ha promosso una serie di azioni, tante iniziative anche di cooperazione allo sviluppo che hanno lo scopo di avvicinare gli standard della Bosnia Erzegovina a quelli europei, un grande processo di cooperazione regionale. Il nuovo governo italiano ha posto in essere una forte iniziativa per rilanciare questi rapporti, anche tenendo conto che ci potrebbero essere influenze da parte di altre realtà politiche con visioni differenti da quelle europee". Lo ha detto oggi al forum dell'ANSA sui rapporti bilaterali tra Italia e Bosnia Erzegovina l'ambasciatore italiano in Bosnia Marco Di Ruzza.

(ANSA).