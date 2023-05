Brasile: accordo tra l'amb. Azzarello e il sindaco di Niteroy

(ANSA) - SAN PAOLO, 22 MAG - L'Ambasciatore d'Italia a Brasilia, Francesco Azzarello, ed il Sindaco di Niteroi, Axel Grael, hanno firmato oggi un accordo di collaborazione nei settori della sostenibilità e conservazione ambientale, portuale, tecnologia di sicurezza, turismo, ospitalità, architettura e restauro, economia creativa e sport. Presenti alla firma il Console Generale a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini, la Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, Livia Raponi, il Presidente della Leonardo Brasile, Francesco Moliterni, ed il Presidente del Gruppo editoriale "Comunità Italiana", Pietro Petraglia.

Niteroi, già capitale dell'Impero e dello stato di Rio de Janeiro, beneficia delle "royalties" petrolifere ed è una delle città brasiliane con la migliore qualità della vita in base alle classifiche Onu. Obiettivo del Sindaco Grael è l'utilizzo della tecnologia a fini di sviluppo sostenibile ove la città non deve essere solo intelligente, ma anche inclusiva, consentendo a tutti di beneficiare delle innovazioni.

"La considerazione di cui il Sindaco Grael e Niteroi godono in ambito Onu - ha dichiarato l'Ambasciatore Azzarello - sono una testimonianza dell'importanza del lavoro in atto. I rapporti con l'Ambasciata sono decollati quando ho ricevuto una visita dell'assessore alla pianificazione di Niteroi, Ellen Benedetti, interessata a conoscere la realtà operativa ambientale della nostra sede diplomatica, ben nota in Brasile per il suo ruolo pioniere quale prima Ambasciata al mondo "Rifiuti Zero". La presenza di una forte e laboriosa comunità italiana a Niteroi, che conta anche con l'importante Festival Esperienza Degust'Italia, realizzato con eccellenza dal Gruppo Comunità Italiana insieme alla Municipalità, suggellano le ulteriori opportunità bilaterali". (ANSA).