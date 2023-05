Al via a Tokyo "Italia, amore mio! 2023", dalla Iccj

(ANSA) - TOKYO, 20 MAG - Prende il via oggi, per tutto il fine settimana, il festival "Italia, amore mio! Open air", presso il complesso commerciale "With Harajuku" a Tokyo, quest'anno dedicato al mondo dell'out door. L'evento, arrivato con successo alla sua ottava edizione, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (Iccj), mira a raccontare e ad aggiornare l'immagine dell'Italia nel Paese del Sol Levante, e a sensibilizzare il pubblico locale su tematiche legate alla sostenibilità. Un evento adatto a tutte le età, che quest'anno sottolinea l'importanza del contatto con la natura, attività sportiva all'aria aperta e viaggi sostenibili.

Testimonial d'eccezione di questa edizione, la cantautrice romana Paola Turci, per la prima volta in una performance inedita su un palco giapponese. Con le sue undici partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui tre come ospite, il ruolo come giurata d'eccezione per due anni consecutivi per Soundtrack Stars Award alla Mostra del Cinema di Venezia, Paola Turci incontra Anri, icona musicale degli anni 80 e 90, prima cantante giapponese ad aver fuso lo stile occidentale ed il J-pop.

Tra gli artisti musicali, oltre alle due artiste IAM - per sancire il legame tra Italia e Giappone, ospite anche il rapper e giudice di XFactor, Dargen D'Amico, disco di platino al Festival di Sanremo 2022 con 'Dove Si Balla'. Numerosi i testimonials del mondo dello sport: lo scalatore Yuji Hirayama, che ha collezionato numerosi record di speed climbing, il surfista Masatoshi Ohno, allenatore della squadra di surf alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e vincitore di 2 medaglie; il campione Masahiro Fujii, freestyle skateboarder professionista e vice presidente della JFSA (Japan Flatland Skateboard Association).

