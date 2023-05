La giornata mondiale delle api all'ambasciata a Canberra

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Alla vigilia della Giornata mondiale delle api, che si celebra il 20 maggio di ogni anno, la residenza dell'Ambasciatore d'Italia a Canberra ha ospitato un evento divulgativo sul ruolo delle api e più in generale degli insetti impollinatori per la sostenibilità del nostro pianeta.

Aperto con una visita agli alveari ospitati nei giardini della residenza, l'appuntamento è proseguito con la proiezione del cortometraggio 'Bee my Job', la storia di un giovane apicultore in Piemonte di origini senegalesi.

Quindi è stato affrontato il delicato tema della sopravvivenza degli insetti impollinatori nelle aree urbanizzate e/o densamente popolate, e dell'impatto che la loro scomparsa potrebbe avere in termini di perdita di biodiversità. Sono intervenute con contributi Juanita Rodriguez, senior scientist presso l'ente nazionale di ricerca Csiro e Federica Turco, responsabile della collezione nazionale australiana di insetti. All'evento, che si è concluso con una degustazione di piatti preparati utilizzando il miele prodotto dalle api nelle arnie dell'Ambasciata, hanno preso parte personalità del mondo della ricerca, della rete diplomatica internazionale, funzionari statali, membri della comunità italiana in Australia e cittadini sensibili ai temi della sostenibilità.

"Il seminario, opportunità di divulgazione scientifica per esperti e non addetti ai lavori, ha riscosso un ottimo successo e siamo lieti che sia stato inserito nella programmazione del festival dello sviluppo sostenibile 2023, organizzato da ASviS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri" ha commentato l'Addetto scientifico dell'Ambasciata d'Italia, il professore Marco Lazzarino. (ANSA).