A Belgrado il 'Belgrade Heritage Forum' di Europa Nostra

(ANSAmed) - BELGRADO, 19 MAG - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, è intervenuto oggi insieme alla Ministra per l'integrazione europea, Tanja Mischevic, all'inaugurazione del Belgrade Heritage Forum, la conferenza organizzata in Serbia dall'Associazione "Europa Nostra" e dedicata a valorizzare il ruolo del patrimonio culturale come risorsa strategica in Europa e nei Balcani occidentali. La conferenza si inserisce nel quadro delle celebrazioni a Belgrado dei 60 anni dell'organizzazione.

Per l'occasione, sono stati lanciati anche i progetti "European Heritage Hub", volto a mettere a sistema le competenze europee nella tutela e salvaguardia del patrimonio culturale, e Merita, che si propone di promuovere la diffusione tra il pubblico di giovani quartetti d'archi europei. Proprio nell'ambito del progetto Merita, nei giorni scorsi la Residenza italiana di via Bircaninova ha ospitato l'iniziativa "Dimore del Quartetto" con un concerto del quartetto d'archi serbo Meraki.

"Quello della conservazione del patrimonio culturale è un tema di grande importanza sia per l'Italia che per la Serbia. Si tratta di una sfida sempre più legata a principi come sostenibilità, rigenerazione, inclusività e innovazione.

Concetti che consentono di mettere al centro l'uomo e la sua capacità di reinventare il proprio habitat", ha dichiarato l'Ambasciatore Luca Gori. "L'Italia - ha aggiunto - è in prima linea su questi temi che, non a caso, fanno anche da sfondo alla candidatura di Roma ad ospitare Expo 2030". (ANSAmed).