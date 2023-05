Lisbona, ambasciatore Formosa riceve responsabile Gmg

(ANSA) - LISBONA, 18 MAG - In vista della Giornata Mondiale della Gioventu' (Gmg), l'incontro dei giovani di tutto il mondo con il santo Padre che si svolgerà a Lisbona dall'1 al 6 agosto prossimi, l'Ambasciatore Carlo Formosa ha avuto oggi presso l'Ambasciata una riunione con Don Michele Falabretti, Responsabile del Servizio Nazionale per la pastorale giovanile, in missione in Portogallo per lo svolgimento di attività preparatorie per questo importante evento, al quale risultano già iscritti oltre 60.000 pellegrini italiani, su un totale previsto di oltre un milione di partecipanti.

Nel corso della riunione allargata al team di Don Michele sono state presentate le varie iniziative programmate nel corso della settimana della Gmg e sono state discusse le modalità attraverso le quali l'Ambasciata potrà fornire sostegno nel valorizzare la presenza italiana e prestare assistenza ai connazionali, sia nella capitale sia nelle diverse diocesi del Paese che accoglieranno i pellegrini a partire dall'ultima settimana di luglio.