Calvino ricordato a Mosca nei 50 anni della scuola italiana

(ANSA) - MOSCA, 18 MAG - L'ambasciatore in Russia, Giorgio Starace, ha ospitato oggi presso l'ambasciata un evento dedicato alla vita e alle opere di Italo Calvino che si colloca nel programma di celebrazioni del 50mo anniversario della Scuola italiana a Mosca, intitolata al grande intellettuale e narratore italiano, del quale ricorre quest'anno il 100mo anniversario della nascita.

La professoressa Ljudmila Saburova, autorevole studiosa di Calvino e del Novecento letterario italiano, si è soffermata sulla sua figura e sulle sue opere, catturando l'attenzione dei numerosi docenti di italiano, italianisti ed intellettuali russi presenti in ambasciata.

Starace ha sottolineato la determinazione dell'ambasciata, dell'Istituto Italiano di Cultura e della Società Dante Alighieri a sviluppare ulteriormente le iniziative di insegnamento della lingua e della cultura italiane nella Federazione russa, nel contesto del dialogo culturale con la società civile russa. L'ambasciatore ha inoltre ricordato le sinergie esistenti tra le istituzioni scolastiche e la rete diplomatica come elemento strategico della diplomazia culturale italiana.

La scuola italiana fu fondata nel 1973 per venire incontro alle esigenze della comunità italiana a Mosca nell'allora Unione Sovietica e nel corso degli anni ha visto progressivamente aumentare le iscrizioni, anche da parte di alunni stranieri.

Essa è ospitata attualmente in un moderno edificio a sud-ovest di Mosca e offre un percorso formativo che va dalla scuola dell'infanzia al liceo. (ANSA).